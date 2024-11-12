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Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi?

Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Süt Kardeşler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Süt Kardeşler konusu, özeti ve Süt Kardeşler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Süt Kardeşler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Süt Kardeşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Süt Kardeşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Süt Kardeşler konusu nedir, Süt Kardeşler oyuncuları kimler ve Süt Kardeşler özeti gibi konuları inceliyoruz.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Adile Naşit - Melek

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami Bey Amca

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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