TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımında yer alan Zeynep Alkan hakkında açıklamalarda bulundu. Yarışmacıyı ekranlarda göremeyenler ise Survivor Zeynep Alkan neden yok, elendi mi? Survivor Zeynep Alkan neden ayrıldı, ne oldu? sorularını araştırdı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle oyunlara çıkamayan ünlüler takımından Zeynep Alkan'ın durumu ise merak edildi. Ekranlarda görünmeyen yarışmacı merak konusu olurken izleyiciler arama motorlarında Survivor Zeynep Alkan neden yok, elendi mi? Survivor Zeynep Alkan neden ayrıldı, ne oldu? sorularını araştırdı.

SURVİVOR ZEYNEP ALKAN NEDEN YOK?

Bir süredir sakatlığı nedeniyle oyunlara çıkamayan ünlüler takımından Zeynep Alkan, sağlık sorunlarından dolayı Survivor 2023'e veda etti. Ada konseyinde Zeynep'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Gelen raporlara bakıldığında ameliyat sonrası süreç zor olacak. Survivor hayatı bitti, çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı" dedi. Sempatik tavırlarıyla ve performansıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Alkan, elinden sakatlandı.

Ada konseyinde Zeynep'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, kötü haberi de duyurarak "Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı elinden olacağı için geri gelmesini istedik. Zeynep için bu toleransı gösterebilirdik. Ancak gelen raporlar bu ameliyat sonrası sürecin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi. Çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı. Onu her gördüğümde mutlu oluyordum. Babasını da çok severim. Hamdi Alkan'la konuştum ve durumu anlattım. O da çok üzüldü" dedi.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda sanat eğitimlerine başlayan Alkan, Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nın tiyatro oyunlarında yer aldı. Ayrıca 2 yıl kadar Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi aldı. 12 yaşından beri tiyatro oyunlarında yer alan Zeynep Alkan, aynı zamanda sosyal medya fenomenliği yapıyor.