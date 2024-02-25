Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve Aydın hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi?

Survivor All Star 2024 yarışmasında Merve'nin hamile olduğu iddiası gündeme oturdu. Survivor Merve hamile mi? Sorusu bu kapsamda izleyiciler tarafından merak edildi. Konu hakkındaki detaylar merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Peki, Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi?

SURVİVOR MERVE HAMİLE Mİ?

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Survivor Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve 2 hafta sonra adaya veda edeceği iddia edildi. İddialar hakkında henüz açıklama yapılmadı. Buna göre Survivor Merve'nin hamile odluğu iddialarının asılsız olduğu düşünülmektedir.

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, Annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek Kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır.