İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025'in son bölümünde, nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı, elenen kim oldu? İşte, merak edilenler…

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR 2025'DEN KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, rakiplerine 12-4 üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada gündem olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı Sevgi, ikinci eleme adayı Serenay ve 3. eleme adayı Sema olmuştu. 4. ve son eleme adayını ise performans birincisi Sema belirledi. 4. aday olarak Meryem'in adını yazan Sema, Asena ise adını yazdığı için konseyde Hikmet'i yalancılıkla suçladı. Dokunulmazlık oyununda parkura çıkan Poyraz'ın yenilgiyi kabul edemeyince sinir krizi geçirdiği anlar büyük ses getirdi.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?Survivor

Oynanan düello sırasında Sema, Serenay ile Sevgi ise Meryem'le karşı karşıya geldi. Survivor 2025'in 16 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde ise adaya veda eden isim Serenay Aktaş oldu.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?Survivor dokunulmazlık oyunu

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?Survivor gönüllüler

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Bütün Japonya onu konuşuyor
img

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
img

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
'%99 Türk yönetecek' diyen Ahmet Çakar derbinin hakemini tahmin etti

Derbinin hakemi hakkında çarpıcı tahmin
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.