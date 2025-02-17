SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR 2025'DEN KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, rakiplerine 12-4 üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada gündem olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı Sevgi, ikinci eleme adayı Serenay ve 3. eleme adayı Sema olmuştu. 4. ve son eleme adayını ise performans birincisi Sema belirledi. 4. aday olarak Meryem'in adını yazan Sema, Asena ise adını yazdığı için konseyde Hikmet'i yalancılıkla suçladı. Dokunulmazlık oyununda parkura çıkan Poyraz'ın yenilgiyi kabul edemeyince sinir krizi geçirdiği anlar büyük ses getirdi.

Survivor

Oynanan düello sırasında Sema, Serenay ile Sevgi ise Meryem'le karşı karşıya geldi. Survivor 2025'in 16 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde ise adaya veda eden isim Serenay Aktaş oldu.

Survivor dokunulmazlık oyunu

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor gönüllüler

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı