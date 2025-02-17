SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! 16 Şubat Survivor'da kim elendi?
Survivor 2025'in son bölümünde, nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı, elenen kim oldu? İşte, merak edilenler…
Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…
SURVİVOR 2025'DEN KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Gönüllüler takımı, rakiplerine 12-4 üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada gündem olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı Sevgi, ikinci eleme adayı Serenay ve 3. eleme adayı Sema olmuştu. 4. ve son eleme adayını ise performans birincisi Sema belirledi. 4. aday olarak Meryem'in adını yazan Sema, Asena ise adını yazdığı için konseyde Hikmet'i yalancılıkla suçladı. Dokunulmazlık oyununda parkura çıkan Poyraz'ın yenilgiyi kabul edemeyince sinir krizi geçirdiği anlar büyük ses getirdi.
Oynanan düello sırasında Sema, Serenay ile Sevgi ise Meryem'le karşı karşıya geldi. Survivor 2025'in 16 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde ise adaya veda eden isim Serenay Aktaş oldu.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı