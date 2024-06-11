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Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ilk finalist olmak isteyen Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun sonunda ilk finalist Batuhan Karacakaya oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı. Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan, dün akşam ilk finalist olabilmek için ter döktü.

"KOLYEYİ AİLEME VE DESTEKLEYENLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Oyunda peş peşe sayılar kaybeden Ogeday, Seda ve Nefise elendi. Oyunda finale kalan Atakan ve Batuhan ise ilk finalist olabilmek için yarıştı. Atışlarda rakibi Atakan'ı yenen Batuhan Survivor All Star'ın İstanbul'u garantileyen ilk finalisti oldu. Atakan'ı 3-2'lik skorla yenen Batuhan "Çok mutluyum. Bu kolyeyi kazandığım için inanılmaz mutlu hissediyorum. İstanbul'a giderken o uçağa mutlu ve gururlu şekilde bineceğim. Bu kolyeyi aileme ve destekleyenlere armağan ediyorum" dedi.

Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu

Haberler.com / Barış Polat - Televizyon

Batuhan Karacakaya Survivor All Star Star Televizyon Magazin Haberler

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