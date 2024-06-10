Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da finale günler kala eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda arasında eleme mücadelesi yaşandı.

ATAKAN ELEMEDEN KURTULDU

Düellonun ilk turunda Yunus Emre ve Nefise mücadele etti. Oyunun sonunda Nefise, Yunus Emre'yi 5-1 mağlup oldu. Seda ve Atakan'ın düellosunda kazanan ise Seda oldu. Düellonun finalinde ise Atakan ve Yunus Emre son oyuna kaldı. Düellonun kazananı ise 5-3'lük skorla Atakan oldu.

YUNUS EMRE: DÜNYA, DÖNDÜKÇE İNSANIN ÜSTÜNE ÇAMUR SIÇRATAN YER

Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre, düellonun sonunda yarışmaya veda etti. Elendikten sonra açıklama yapan Yunus Emre "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Aileniz size bazı şeyleri karşılıksız verirken, bu çamur sıçratmaya büyümekte denebilir aslında" dedi.