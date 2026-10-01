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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi hafif yaralandı

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi hafif yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı ve inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli kontrolleri gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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