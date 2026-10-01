Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi hafif yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli kontrolleri gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu