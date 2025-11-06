Haberler

Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli askeri öğrencilerin TSK'da görev yapacağı iddialarını yalanladı. Bakanlık, öğrencilerin "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında Türkiye'de eğitim gördüklerini ve mezuniyet sonrası ülkelerine döndüklerini açıkladı.

  • Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacağı iddialarını yalanladı.
  • Suriyeli askeri öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmekte ve eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmektedir.
  • 2016-2025 yılları arasında 39 farklı ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci Türkiye'de askeri okullarda eğitim görmüştür.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ( Tsk ) görev yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık, öğrencilerin sadece eğitim amacıyla Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Eğitimlerini tamamlayan misafir öğrenciler ülkelerine dönmektedir" açıklamasını yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MSB, bazı basın organlarında yer alan "Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında "Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAŞKA ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER DE EĞİTİM GÖMÜŞ

MSB, 2016-2025 yılları arasında 39 farklı ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrencinin Türkiye'de çeşitli askeri okullarda eğitim gördüğünü açıkladı. Bu ülkeler arasında ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri de bulunuyor. Açıklamada, Suriyeli öğrencilerin de "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim gördükleri belirtilerek "Bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" denildi.

VATANDAŞLARA UYARI

MSB, son olarak şu uyarıda bulundu: "Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHsn:

Belli çevrelerce aynı haberler ısıtılıp ısıtılıp tekrar gündem yapılmaya çalışılıyor,eskiden beri yabancı askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görüp ülkelerine dönerek ordularında subay olarak görev almışlardır.Bu nedenle afrikada,ortadoğuda bir çok ülke ordusunda görev yapan Türkçe konuşabilen,Türkiye dostu çok sayıda subay,general var.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 335.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

ne cahiller var buraya gelip bizden eğitim görüp ülkelerine dönüyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Eğitim bahane olabilir. Belki kendilerini bize ASSOCİATE yapmak istiyorlar olabilir ?.. Niyetleri güzel olduğu sürece.. ASSOCİATE olabiliriz. Yani ASSOCİATES.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

Keşke Türk Askerleri banada eğitim verseydi ücretsizce. Ne güzel olurdu. Onlara ÖĞRETMENİM derdim. Beraber HİÇLİK hakkında konuşurduk. Yani Kainat şans eseri var olmadan evvelki eyalet hakkında. Hep hiçlikmiş ancak şans eseri olarak kainat oluşmuş. Kainat doğal sayılmamaktadır ve kaderinde tekrar hiçliğe yok olmak vardır. İslamda bile diyorlar SONU ÖLÜM dür. Ancak İslam da anlamadığım bir konu var. Allah'ın HEP var olduğunu söylerler ancak Allah ın Yokluk (Hiçlik) anlamına geldiğini söylemezler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkemize eğitim için gelen yabancı askeri öğrenci eskidende vardı bunda bir sorun yok sorun Atatürkün askerlerine yapılanlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.