Suriye Milli Ordusu, Suriye'deki iç savaş sırasında muhalif grupların bir araya gelmesiyle kurulan bir askeri oluşumdur. Türkiye'nin desteklediği bu yapı, özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi harekâtlarda adını duyurmuştur. Suriye Milli Ordusu'nun amacı ve faaliyetleri uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Suriye Milli Ordusu kimdir? Detaylar haberimizde...

SURİYELİ MİLLİ ORDUSU KİMDİR?

Suriye Millî Ordusu (SMO), Suriye İç Savaşı sırasında Beşşar Esad rejimine karşı savaşan çeşitli muhalif grupların birleşmesiyle oluşturulmuş bir askeri yapıdır. İlk olarak 2011 yılında kurulan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), rejime karşı silahlı direnişin temelini atmıştır. 2017 yılında Türkiye'nin desteğiyle, ÖSO ve diğer muhalif gruplar bir araya gelerek Suriye Millî Ordusu'nu oluşturmuşlardır.

SMO'nun destekçileri ve hedefleri, uluslararası arenada tartışılmaktadır. Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nu özellikle sınır bölgelerinde güvenli bölgeler oluşturma ve terör örgütlerine karşı mücadelede önemli bir müttefik olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, bu grup, Suriye rejimi ve bazı uluslararası aktörler tarafından "paralı asker" veya "milis güç" olarak tanımlanmaktadır.

Bugün, Suriye Milli Ordusu'nun faaliyet gösterdiği bölgeler ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde yer almaktadır. Bu bölgeler, Türkiye'nin gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla terör unsurlarından temizlenmiş ve güvenli bölge ilan edilmiştir. SMO, bu bölgelerde hem güvenlik hem de yerel halkın korunması için çalışmalar yapmaktadır.

Askeri yapısına bakıldığında, Suriye Milli Ordusu farklı gruplardan oluşan bir çatı organizasyon olarak faaliyet göstermektedir. Bu gruplar arasında eski ÖSO mensupları, yerel milisler ve rejim karşıtı unsurlar bulunmaktadır. Ordunun yapılanması, komuta kademesi ve lojistik desteği büyük ölçüde Türkiye tarafından sağlanmaktadır.