Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Suriye Milli Ordusu kimdir?

Suriye Milli Ordusu kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki iç savaşın etkileri ve bölgedeki güç dengeleri birçok aktörün ön plana çıkmasına neden oldu. Bunlardan biri de Suriye Milli Ordusu (SMO). Peki, Suriye Milli Ordusu kimdir ve bu güç, Suriye'nin siyasi ve askeri sahnesinde nasıl bir role sahiptir? Bu sorular, bölgedeki gelişmeleri yakından takip edenlerin sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Suriye Milli Ordusu, Suriye'deki iç savaş sırasında muhalif grupların bir araya gelmesiyle kurulan bir askeri oluşumdur. Türkiye'nin desteklediği bu yapı, özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi harekâtlarda adını duyurmuştur. Suriye Milli Ordusu'nun amacı ve faaliyetleri uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Suriye Milli Ordusu kimdir? Detaylar haberimizde...

SURİYELİ MİLLİ ORDUSU KİMDİR?

Suriye Millî Ordusu (SMO), Suriye İç Savaşı sırasında Beşşar Esad rejimine karşı savaşan çeşitli muhalif grupların birleşmesiyle oluşturulmuş bir askeri yapıdır. İlk olarak 2011 yılında kurulan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), rejime karşı silahlı direnişin temelini atmıştır. 2017 yılında Türkiye'nin desteğiyle, ÖSO ve diğer muhalif gruplar bir araya gelerek Suriye Millî Ordusu'nu oluşturmuşlardır.

SMO'nun destekçileri ve hedefleri, uluslararası arenada tartışılmaktadır. Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nu özellikle sınır bölgelerinde güvenli bölgeler oluşturma ve terör örgütlerine karşı mücadelede önemli bir müttefik olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, bu grup, Suriye rejimi ve bazı uluslararası aktörler tarafından "paralı asker" veya "milis güç" olarak tanımlanmaktadır.

Suriye Milli Ordusu kimdir?

Bugün, Suriye Milli Ordusu'nun faaliyet gösterdiği bölgeler ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde yer almaktadır. Bu bölgeler, Türkiye'nin gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla terör unsurlarından temizlenmiş ve güvenli bölge ilan edilmiştir. SMO, bu bölgelerde hem güvenlik hem de yerel halkın korunması için çalışmalar yapmaktadır.

Askeri yapısına bakıldığında, Suriye Milli Ordusu farklı gruplardan oluşan bir çatı organizasyon olarak faaliyet göstermektedir. Bu gruplar arasında eski ÖSO mensupları, yerel milisler ve rejim karşıtı unsurlar bulunmaktadır. Ordunun yapılanması, komuta kademesi ve lojistik desteği büyük ölçüde Türkiye tarafından sağlanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
img

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz
img

Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) AZ Alkmaar GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slavia Prag Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA! Slavia Prag Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv golleri kim attı, canlı maç anlatımı! AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.