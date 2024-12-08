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Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?

Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?
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Suriye'deki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor. Halep'in Suriye rejiminden, Tel Rıfat'ın ise PKK/YPG'den alınmasının ardından bölgede yoğun bir göç hareketliliği yaşanıyor. Peki, Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? İşte detaylar!

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Suriye'de yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Aralık Pazar günü Suriye'de yaşanan son gelişmeler araştırılıyor. Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Detaylar haberimizde...

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

27 Kasım'da çatışmaların yeniden başladığı Suriye'de, muhalifler önemli ilerlemeler kaydediyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı gruplar, Hama kent merkezini ele geçirdikten sonra, rejimin başkenti Şam'a açılan stratejik noktalardan biri olan Humus'un iç kesimlerine kadar ulaştı. 30 Kasım'da rejimden alınan Halep ve 1 Aralık'ta PKK/ Ypg'den kurtarılan Tel Rıfat'ta, bu gelişmelerin ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi, Halep ve Tel Rıfat arasında kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, muhaliflerin bölgede kontrolü sağlamasıyla evlerine dönmeye başladı.

Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?

Göç eden Suriyeliler, büyük konvoylar oluşturarak bölgedeki güvenli alanlara geri dönüyor. Özellikle Halep ve Tel Rıfat arasında, geri dönüş hareketleriyle beraber insanlık dramının izleri silinmeye çalışılıyor. Bu durum, çatışmaların yıkıcı etkilerinin ardından yerinden edilen Suriyeliler için bir umut ışığı doğuruyor.

Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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