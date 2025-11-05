Boşanma sonrası nafaka uygulamaları, hem ekonomik güvence hem de toplumsal tartışmalar açısından sıkça gündeme geliyor. Özellikle süresiz nafaka, uzun yıllardır hukuk gündeminde tartışılan bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, Süresiz nafaka kalkıyor mu? Süresiz nafaka ne zaman kalkacak? Süresiz nafaka nedir?

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından gündeme getirilen süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması veya süreli hâle getirilmesine yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Taslak metinlerde, süresiz nafaka uygulamasının kadının ekonomik mağduriyeti gözetilerek alternatif modellerle — süreli veya kademeli nafaka gibi — değiştirilmesi planlanıyor. Boşanma süreçlerinin uzun sürmesi ve nafaka yükümlüsünün belirsiz bir süre boyunca ödeme sorumluluğu altında kalması gerekçe gösteriliyor. Ayrıca ödenmeyen nafaka borçlarına uygulanan tazyik hapsi konusunda "üst sınır" getirilmesi de öngörülüyor; böylece hem nafaka alacaklısı korunacak hem de borçlu süresiz hapis tehdidi altında kalmayacak. Bu bilgiler ışığında, süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması veya kapsamının daraltılması yönünde bir değişim süreci söz konusu.

SÜRESİZ NAFAKA NE ZAMAN KALKACAK?

Süresiz nafakanın kaldırılacağı tarih henüz kesinleşmiş olmasa da süreçle ilgili bazı detaylar biliniyor. Adalet Bakanlığı, kapsamlı bir yargı paketi hazırlıyor. Bu pakette aile hukuku, boşanma süreçleri ve nafaka sistemiyle ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Taslakta süresiz nafaka uygulamasına sınırlama getirilmesi, boşanma davalarının hızlandırılması ve aile arabuluculuğunun yasal zemine oturtulması öngörülüyor. Yasa tasarısı kamuoyunun görüşüne açıldıktan sonra TBMM gündemine gelecek ve kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Dolayısıyla kesin tarih henüz net olmasa da yakın dönemde, yasa değişikliği ile süresiz nafaka yerine süreli modele geçilmesi bekleniyor.

SÜRESİZ NAFAKA NEDİR?

Yoksulluk nafakası uygulaması çerçevesinde, boşanma sonrası ekonomik olarak zayıf duruma düşen eşin lehine, hâkimin takdirine bağlı olarak ömür boyu ya da süresiz denebilecek şekilde ödeme hükmü kurulabilmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi, söz konusu nafakayı "süre belirtilmemiş" şekilde düzenlemiştir. Gerçekte "süresiz" ifadesi yasada açık biçimde yer almasa da, yargı uygulamalarında süre sınırı koyulmaması nedeniyle halk arasında bu şekilde adlandırılmaktadır. Bu tür nafakanın temel amacı, boşanma sonucu ekonomik olarak mağdur duruma düşen eşin desteklenmesini sağlamaktır.