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Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

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Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ın kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Kızlarının Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla gündeme gelen Suphiye Orancı'nın 34 yıl önce 4 çocuğunu aylık 400 bin lira verme karşılığında bir kadına bıraktığı için gazetede haber olduğu ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı babalık davasıyla adından söz ettiren Suphiye Orancı şimdi de büyük kızı Dilara'nın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla bir kez daha gündeme geldi. Orancı'nın yıllar önce kızlarını bırakıp Almanya'ya kaçtığı ve bunun da 34 yıl önce haber yapıldığı ortaya çıktı. Peki, Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

SUPHİYE ORANCI KİMDİR?

Suphiye Orancı, 16 Ocak 1989'da "Vicdansız anne" başlığıyla Hürriyet'te haber olmuş. Haberde anne Orancı'nın 4 kızına ayda 400 bin lira ödeme karşılığında Emin ve Adile Şener çiftine bıraktığı ve sonrasında da Almanya'ya kaçtığı belirtiliyor. Haberde ikiz kızlarının babasının Metin Akpınar olduğu iddiası da yer alıyor.

Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

Suphiye Orancı

OLAY NE?

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

UĞUR DÜNDAR'A BABALIK DAVASI AÇILDI MI?

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu ve dava açıldığını söylemişti. Kısa süre içinde ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Davanın 2 yıl önce açıldığını söyleyen Uğur Dündar, yapılan DNA testinde genç kadının babası olmadığını kanıtlandığını söyledi.

Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Bu gelişmelerin ardından uzun yıllardır annesini göremediğini söyleyen Duygu Nebioğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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