ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği

İstanbul'daki ünlü alışveriş merkezinde korkutan yangın
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi için 11 Şubat tarihli sonuçlar merakla bekleniyor. Vatandaşlar, kazanan numaraları ve büyük ikramiye miktarını öğrenmek için sorgulama ekranını araştırıyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanıyor ve tek kolon ücreti 3 TL. Oyun, www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından oynanabiliyor. Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Şubat Salı tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 11 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

11 Şubat SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango Online 11 Şubat Salı Süper Loto sonuçları :

Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
img

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
img

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi

İşte bonservis bedeli ve maaşı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

TFF'nin alacağı karar ortaya çıktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.