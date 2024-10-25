Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Suna Keskin oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Suna Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kimdir? Suna Keskin kaç yaşında, nereli?
Suna Keskin, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Suna Keskin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kimdir? Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kimdir? Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SUNA KESKİN KİMDİR?
Suna Keskin, 30 Ağustos 1940 yılında Çanakkale'de doğdu. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Akademik eğitimini, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden aldı. Amatör olarak Akademi Tiyatrosu'nun çalışmalarına katıldı. Burada amatör olarak, tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. Daha sonra Haldun Dormen'in teşvikiyle "profesyonel tiyatroya" başladı. 1963 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Montserrah' ve 'Şahane Züğürtler' adlı oyunlarla profesyonel oldu. Eşi, Erol Keskin'de akademi mezunuydu. Akademi Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görevliydi. Kendisiyle orada tanıştı. Haldun Dormen'le yıllarca beraber çalıştı. Daha sonra, Dormen Tiyatrosu'nun, o yıllardaki ilk kapanışı ile, herkesin yolu ayrıldı. Gruptan Erol Günaydın, Erol Keskin, Hadi Çaman, Tuncel Kurtiz ile birlikte, Gen-Ar Tiyatrosu'nu kurdu. İki yıl beraber çalıştılar. Bu tiyatroda birçok oyun sergilediler. Sergiledikleri oyunlar arasında, Çorbamdaki Kız ve Yolcu gibi oyunlar vardı. Sonraki yıllarda, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda, arkasından da, Pekcan Koşar'la tiyatro çalışmaları yaptı. 15 sene Enis Fosforoğlu ile beraber çalıştı. Bu topluluğun tüm oyunlarında oynadı. Tiyatro hayatı boyunca, yaklaşık 50'ye yakın oyunda oynadı. 2004 yılından, Hadi Çaman'ın ölümüne kadar, (22 Eylül 2008), Hadi Çaman Tiyatrosu (Yeditepe Oyuncuları) ile beraber çalıştı. 2008/2009 sezonunda Tiyatrokare ile çalışmaya başladı. Tiyatronun dışında 8 Sinema filmde oynadı. Oynadığı filmler arasında, senaryosunu Yaşar Kemal'in kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın çektiği, Fikret Hakan ve Erol Günaydın'ın oynadığı, Güneydoğu'da kaçakçılık sorununun ele alındığı 1966 yılının dram filmlerinden Ölüm Tarlası vardır. 1975 yılında Halit Refiğ'in yönettiği ve baş rolleri, Müjde Ar, Şükran Güngör ve Neriman Köksal oynadığı, Aşk-ı Memnu dizisinde, Peyker rolünü oynadı. Ayrıca, Avrupa Yakası dizisinde kıskanç eş, Sedef rolüyle tanınır.
Tiyatro oyunları
xxxx: Montserrah
1963: Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu
1967: Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu
1968: Çorbamdaki Kız : Terence Frisby - Genar Tiyatrosu
2002: Hisse-i Şayia : Ahmet Nuri Sekizinci - Yedi Tepe Oyuncuları
2003: Tıpkı Sen Tıpkı Ben : Haluk Işık - Yedi Tepe Oyuncuları
2004: Son Perde : Cahit Atay - Yedi Tepe Oyuncuları
2007: Aşkın Yaşı Yoktur : Alfonso Paso - Yedi Tepe Oyuncuları
2009: Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare
2010: Çelik Manolyalar : Robert Harling - Tiyatrokare
2011: Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatrokare
2012: Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatrokare
Filmografisi
1965: Güzel Bir Gün İçin
1965: Kahreden Darbe
1966: Ölüm Tarlası
1967: Kozanoğlu
1968: Dertli Gönlüm
1970: Köye Dönen Yosma
1970: You Can't Win 'Em All
1971: Geldi Sevdi Vurdu
1972: Büyük Bela
1972: Kopuk
1972: Tatlı Dillim
1972: Üç Sevgili
1973: Babaların Günahı
1975: Aşk-ı Memnu
1979: Çekiç ve Titreşim
1986: Perihan Abla
1987: Elif Ana
1993: Şen Olasın Nuri Bey
1999: Uzaydan Adam Çıkmaz
2001: Dünya Varmış
2001: Mutluyüz Ailesi
2002: Bir Tatlı Huzur
2004: Aktör Eskisi
2004: Avrupa Yakası
2004: Sil Baştan
2004: Yadigar
2005: İki Arada Aşk
2005: Üç Kadın
2007: Mavi Gözlü Dev