Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi!

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SUNA KESKİN KİMDİR?

Suna Keskin, 30 Ağustos 1940 yılında Çanakkale'de doğdu. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Akademik eğitimini, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden aldı. Amatör olarak Akademi Tiyatrosu'nun çalışmalarına katıldı. Burada amatör olarak, tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. Daha sonra Haldun Dormen'in teşvikiyle "profesyonel tiyatroya" başladı. 1963 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Montserrah' ve 'Şahane Züğürtler' adlı oyunlarla profesyonel oldu. Eşi, Erol Keskin'de akademi mezunuydu. Akademi Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görevliydi. Kendisiyle orada tanıştı. Haldun Dormen'le yıllarca beraber çalıştı. Daha sonra, Dormen Tiyatrosu'nun, o yıllardaki ilk kapanışı ile, herkesin yolu ayrıldı. Gruptan Erol Günaydın, Erol Keskin, Hadi Çaman, Tuncel Kurtiz ile birlikte, Gen-Ar Tiyatrosu'nu kurdu. İki yıl beraber çalıştılar. Bu tiyatroda birçok oyun sergilediler. Sergiledikleri oyunlar arasında, Çorbamdaki Kız ve Yolcu gibi oyunlar vardı. Sonraki yıllarda, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda, arkasından da, Pekcan Koşar'la tiyatro çalışmaları yaptı. 15 sene Enis Fosforoğlu ile beraber çalıştı. Bu topluluğun tüm oyunlarında oynadı. Tiyatro hayatı boyunca, yaklaşık 50'ye yakın oyunda oynadı. 2004 yılından, Hadi Çaman'ın ölümüne kadar, (22 Eylül 2008), Hadi Çaman Tiyatrosu (Yeditepe Oyuncuları) ile beraber çalıştı. 2008/2009 sezonunda Tiyatrokare ile çalışmaya başladı. Tiyatronun dışında 8 Sinema filmde oynadı. Oynadığı filmler arasında, senaryosunu Yaşar Kemal'in kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın çektiği, Fikret Hakan ve Erol Günaydın'ın oynadığı, Güneydoğu'da kaçakçılık sorununun ele alındığı 1966 yılının dram filmlerinden Ölüm Tarlası vardır. 1975 yılında Halit Refiğ'in yönettiği ve baş rolleri, Müjde Ar, Şükran Güngör ve Neriman Köksal oynadığı, Aşk-ı Memnu dizisinde, Peyker rolünü oynadı. Ayrıca, Avrupa Yakası dizisinde kıskanç eş, Sedef rolüyle tanınır.

Tiyatro oyunları

xxxx: Montserrah

1963: Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu

1967: Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu

1968: Çorbamdaki Kız : Terence Frisby - Genar Tiyatrosu

2002: Hisse-i Şayia : Ahmet Nuri Sekizinci - Yedi Tepe Oyuncuları

2003: Tıpkı Sen Tıpkı Ben : Haluk Işık - Yedi Tepe Oyuncuları

2004: Son Perde : Cahit Atay - Yedi Tepe Oyuncuları

2007: Aşkın Yaşı Yoktur : Alfonso Paso - Yedi Tepe Oyuncuları

2009: Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare

2010: Çelik Manolyalar : Robert Harling - Tiyatrokare

2011: Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatrokare

2012: Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatrokare

Filmografisi

1965: Güzel Bir Gün İçin

1965: Kahreden Darbe

1966: Ölüm Tarlası

1967: Kozanoğlu

1968: Dertli Gönlüm

1970: Köye Dönen Yosma

1970: You Can't Win 'Em All

1971: Geldi Sevdi Vurdu

1972: Büyük Bela

1972: Kopuk

1972: Tatlı Dillim

1972: Üç Sevgili

1973: Babaların Günahı

1975: Aşk-ı Memnu

1979: Çekiç ve Titreşim

1986: Perihan Abla

1987: Elif Ana

1993: Şen Olasın Nuri Bey

1999: Uzaydan Adam Çıkmaz

2001: Dünya Varmış

2001: Mutluyüz Ailesi

2002: Bir Tatlı Huzur

2004: Aktör Eskisi

2004: Avrupa Yakası

2004: Sil Baştan

2004: Yadigar

2005: İki Arada Aşk

2005: Üç Kadın

2007: Mavi Gözlü Dev