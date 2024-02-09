Sultanahmet tramvay kazası! Sultanahmet tramvay seferleri durduruldu mu? 9 Şubat Sultanahmet'te tramvay seferleri iptal mi?

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SULTANAHMET TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Sultanahmet'te meydana gelen tramvay kazasında bir yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

SULTANAHMET TRAMVAY KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul'un turistik bölgelerinden biri olan Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Seferler geçici olarak durduruldu. İstanbul'da son 24 saatte 2. tramvay kazasının yaşanması dikkatlerden kaçmadı

İTFAİYE EKİPLERİ YARALIYI SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Bir yaya, bilinmeyen nedenle tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedye yardımıyla ambulansa taşınan yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve seferler geçici olarak durduruldu. Onlarca vatandaş meraklı gözlerle olan biteni izledi.

TRAMVAY YOLLARI NE KADAR GÜVENLİ?

24 saatte yaşanan 2 tramvay kazasında can kaybı meydana gelirken, şehir içindeki tramvay yollarının yaya güvenliği için oluşturduğu riskler vatandaşı endişelendirdi.