Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: İşte o mekana verilen ceza

Güncelleme:
Sultanahmet'te turistlere yönelik çirkin davranışların yaşandığı mekanın ruhsatı iptal edilerek mühürlendi. İşletmenin daha önce de 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

İstanbul Sultanahmet'te turistlere yönelik çirkin davranışların yaşandığı mekana ilişkin yeni gelişme yaşandı. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, işletmenin ruhsatını iptal ederek mekanı mühürledi. İşletme, faaliyetten men edildi. Aynı iş yerinin daha önce de 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

TURİSTE UYGUNSUZ HAREKET

Bahsi geçen işletmede kayda alınan görüntülerde, bir şahsın turist olduğu tahmin edilen bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülüyordu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Skandal görüntülerin kaydedildiği işletme mühürlendi

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülere çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi.

Yorumlardan bazıları şunlar;

  • Mekan neresiyse mühürleyin
  • Dünyaya rezil olduk ama hala doymadılar
  • Arizona kertenkelesi dişisini etkilemeye çalışıyor
  • Sonra niye ülkemize kaliteli turist gelmiyor
  • Şu mekanlardan hoşlanan insanlar var mı cidden?
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHülagü:

zuhahahahahahah yav bari bizle dalga geçmeyin . Pazartesi yeni bir isim ve yeni bir ruhsat !

Haber YorumlarıAbdülhamit:

