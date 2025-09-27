Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: İşte o mekana verilen ceza

İstanbul Sultanahmet'te turistlere yönelik çirkin davranışların yaşandığı mekana ilişkin yeni gelişme yaşandı. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, işletmenin ruhsatını iptal ederek mekanı mühürledi. İşletme, faaliyetten men edildi. Aynı iş yerinin daha önce de 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

TURİSTE UYGUNSUZ HAREKET

Bahsi geçen işletmede kayda alınan görüntülerde, bir şahsın turist olduğu tahmin edilen bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülüyordu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Skandal görüntülerin kaydedildiği işletme mühürlendi

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülere çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi.

Yorumlardan bazıları şunlar;