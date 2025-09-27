Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: İşte o mekana verilen ceza
Sultanahmet'te turistlere yönelik çirkin davranışların yaşandığı mekanın ruhsatı iptal edilerek mühürlendi. İşletmenin daha önce de 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.
İstanbul Sultanahmet'te turistlere yönelik çirkin davranışların yaşandığı mekana ilişkin yeni gelişme yaşandı. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, işletmenin ruhsatını iptal ederek mekanı mühürledi. İşletme, faaliyetten men edildi. Aynı iş yerinin daha önce de 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.
TURİSTE UYGUNSUZ HAREKET
Bahsi geçen işletmede kayda alınan görüntülerde, bir şahsın turist olduğu tahmin edilen bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülüyordu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntülere çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi.
Yorumlardan bazıları şunlar;
- Mekan neresiyse mühürleyin
- Dünyaya rezil olduk ama hala doymadılar
- Arizona kertenkelesi dişisini etkilemeye çalışıyor
- Sonra niye ülkemize kaliteli turist gelmiyor
- Şu mekanlardan hoşlanan insanlar var mı cidden?