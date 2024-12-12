Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesiyle gündeme gelen bu konu hakkında, MSB kaynakları, "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu. Türbenin geleceği ile ilgili detaylar için gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmiş durumda. Peki, Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Detaylar haberimizde...

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ TAŞINACAK MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesiyle gündeme gelen bu konu hakkında, MSB kaynakları, "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu. Türbenin geleceği ile ilgili detaylar için gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmiş durumda.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasıyla ilgili, "Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" açıklamasını yaptı. Karakozak köyünün terörden temizlenmesi sonrası gözler bölgedeki güvenlik durumuna çevrilmiş durumda. Türbenin geleceği, Suriye'nin kuzeyindeki istikrarın sağlanması ve operasyonların sonuçlarına bağlı olacak.

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SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Süleyman Şah'ın doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, tahminen 1178 yılında doğduğu düşünülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp'in oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası ve Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah, Kayı Boyu'nun reisi olarak tanınır. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Orta Asya'daki istilaları nedeniyle Türkistan'dan batıya göç ederek Doğu Anadolu'ya gelmiş, Erzincan ve Ahlat civarına yerleşmiştir. Ayrıca, Haçlı Kalesi'nin fethi de Süleyman Şah döneminde gerçekleşti.