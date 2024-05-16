Şükrü Yaman kimdir? Şükrü Yaman kaç yaşında, nereli? Şükrü Yaman hayatı ve biyografisi!

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ŞÜKRÜ YAMAN KİMDİR?

Şükrü YAMAN, 1969 yılında Ankara'da doğmuş olup aslen Çankırı ili Ilgaz ilçesi İkikavak Köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1988 yılında Polis Kolejinden, 1992 yılında ise Polis Akademisinden mezun olmuştur. Kariyerine 1992 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde başlamış, 1998-2001 yılları arasında Almanya Hannover Başkonsolosluğu'nda misyon koruma amiri olarak görev yapmıştır.

2003-2007 yılları arasında Malatya Emniyet Müdürlüğünde, 2007-2013 yılları arasında Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görev almış; 2013-2014 yılları arasında Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretmen Emniyet Müdürü olarak çalışmıştır. 2014-2015 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden YAMAN, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. 2016-2019 yılları arasında Konya İl Emniyet Müdürü, 2019-2021 yılları arasında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmış, 2021-2023 yılları arasında ise Avusturya-Viyana İçişleri Müşavirliği görevini üstlenmiştir.