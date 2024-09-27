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Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli?

Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli?
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kim olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde yer alıyor. Başdeğirmen'in yaşı, memleketi ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler bu haberde!

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in hayatını merak ediyor. Şükrü Başdeğirmen, evli ve üç çocuk babasıdır. Isparta'nın yerel değerlerine ve kültürüne büyük önem veren bir lider olarak bilinirken, toplumsal projelerde de aktif bir rol oynuyor. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Isparta Belediye Başkan adayı seçildi.

Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli?Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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