Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) 26 Ekim'de ele geçirdiği Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de katliamlara devam ediyor. Ülkede durum geri dönülmez bir hal alırken, HDK üyeleri sivilleri toplu infaz edip vahşice öldürüyor.

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR SOYKIRIMA DÖNDÜ

Dünyanın gözünü diktiği ülkeden gelen son video ise kan dondurdu. Bir HDK üyesi, tecavüzleri ve işledikleri cinayetleri, "Hakkımız" diye savundu.

"KIZLARINA TECAVÜZ ETTİK, BU BİZİM HAKKIMIZ"

O HDK üyesi videoda şunları söyledi: "Bizim hakkımızda şöyle diyorlar: El Faşer'de masum sivillere tecavüz ettiler, onları öldürdüler, insanların mallarını çalıp yağmaladılar. Kardeşim, bu bizim hakkımız, anlıyor musun? Bu bizim hakkımız, biz bu hakkı aldık. Kız kardeşlerine, kızlarına tecavüz ettik. Bu bizim vatanımız, bu bizim hakkımız."

UCM SAVAŞ SUÇLARINI ARAŞTIRIYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'un batısında Sudan ordusuna ait son kale olan El-Faşir'in RSF tarafından ele geçirildiği süreçte savaş suçları işlendiğinden şüphe edildiğini duyurdu. UCM Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, El-Faşir'den gelen toplu katliam, tecavüz ve diğer suçlara ilişkin iddiaların "derin bir endişe ve alarma" neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında El-Faşir'de işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili delillerin muhafaza edilmesi ve toplanması için hızlı adımlar atılmaktadır. Bu deliller, gelecekteki kovuşturmalarda kullanılacaktır" denildi.

Nisan 2023'ten beri devam eden savaş, Sudan'ı paramparça etmiş durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşta 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar 14 milyondan fazla kişiyi yerinden ederken, salgın hastalıkları da körükledi.

SUDAN'DAKİ DURUM

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.