Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Peki, Şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu mu? Şubat ayı enflasyon artacak mı azalacak mı?

Şubat aı enflasyon rakamları açıklanmasına kısa bir süre kala gözler (TÜİK)'e çevrildi. Şubat ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketi ile belli olurken Şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu mu? Şubat ayı enflasyon artacak mı azalacak mı merak edildi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anktine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.