İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Suat Nezir kimdir? İYİ Parti İzmir Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir kimdir?

İYİ PARTİ İZMİR BUCA ADAYI KİM?

İYİ Parti Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir oldu.

SUAT NEZİR KİMDİR?

1977 yılında Buca'da doğan Nezir, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Şu anda Anadolu Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Uzun yıllar Buca Spor Kulübü'nde futbol oynadı. Suat Nezir siyasi yaşamında dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği iki dönem İmar Komisyon başkanlığı görevlerinde bulundu. Nezir aynı zamanda Buca Belediyesi Başkan yardımcılığı da yaptı. Suat Nezir 20 yılı aşkın bir süredir konut imalatı alanında ticari yaşamını aktif olarak Buca da sürdürüyor. Evli ve 3 kız çocuk babası olan Boşnak siyasetçi yaşamına doğup büyüdüğü Buca'da devam ediyor.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.