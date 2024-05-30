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Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. Halk Tv konuğu Suat Kılıç kimdir ve Suat Kılıç kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Suat Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Suat Kılıç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SUAT KILIÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1972 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Babasının adı Hüseyin ve annesinin adı Elmas Kılıç'tır. Aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçti.

İlk ve ortaokulu Yeşilköy'de okudu, Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Suat Kılıç, Üniversite öğrencisi iken iki yıl Dünya Radyo'da bir gençlik programı sundu. sonra NTV'ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı.

1999 yılında Kanal D televizyonunda sabah programı sunuculuğu yaptı, daha sonra parlamento muhabiri olarak görev yaptı. 14 Kasım 2002 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti milletvekili seçildi.

30 yaşında en genç milletvekili olmuş oldu. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde Ak Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.

22 Temmuz 2007 tarihinde 23.dönem milletvekili seçimlerinde yine Samsun'dan AK Parti milletvekili seçildi.

23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. 12 Haziran 2011 tarihinde 24.dönem milletvekili seçimlerinde tekrar Samsun'dan AK Parti milletvekili seçildi. 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi.

25 Aralık 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığından ayrıldı. Suat Kılıç, Melike Nur Kılıç ile evli ve Muhammed Emin Kılıç, Hüseyin Kaan Kılıç, Suat Melik Kılıç adında 3 çocuğu vardır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Yeniden Refah Partisi İsmail Küçükkaya Suat Kılıç Refah Gündem Politika Haberler

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