SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023!

Marmaray'ı kullanan vatandaşlar "Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023!" Sorularına yanıt arıyor. Suadiye istasyonunda meydana gelen bir olayda bir kişinin intihar ettiği bildirildi. Bu durum, seferlerde bir süre boyunca tek hattan gecikmeye neden oldu. Peki, Suadiye Marmaray intihar olayı nedir? İşte detaylar…

Suadiye istasyonunda bir bireyin yaşamına son verdiği ya da yaşamına son vermeye teşebbüs ettiği belirtiliyor. Peki, Suadiye Marmaray intihar olayı nedir? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023! İşte detaylar…

SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Marmaray'ın Suadiye istasyonunda bir kişinin intihar ettiği veya intihar girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Şahsın durumu hakkında henüz resmi bir bildiri yapılmamıştır. Bu durum sebebiyle seferlerde zaman kayıpları yaşanmaktadır.

MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 2023

TCDD Marmaray işletmesi tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Marmaray işletmesi, yaklaşık 20 dakika sonra yaptığı ikinci açıklamada trenlerin çift yönlü işletilmeye başlandığını ve seferlerin normale döndüğünü belirtti.

Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 19, 2023

MALTEPE MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür.