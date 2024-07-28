Şu Garip Halimden sözleri! Neşet Ertaş Şu Garip Halimden şarkı sözleri!

Şu Garip Halimden sözleri! Türk halk müziğinin duayeni Neşet Ertaş'ın 'Şu Garip Halimden' adlı eserinin sözleri merak ediliyor. En beğenilen türkülerden Şu Garip Halimden hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Şu Garip Halimden sözleri ile merak ediliyor. Peki, Şu Garip Halimden türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Şu Garip Halimden türkü sözleri ve Şu Garip Halimden sözleri yazımızda...

ŞU GARİP HALİMDEN ŞARKI SÖZLERİ

Şu garip hâlımdan bilen şiveli nazlım

Göğnüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Datlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Göğnüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Neredesin sen?

Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen

Bütün dertlerimi anlayıp göğnümü bilen

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen

Göğnüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Neredesin sen?

Sinamda gizli yaramı kimse bilmiyo'

Heçbir tabip yarama melham olmuyo'

Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo'

Göğnüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Neredesin sen?

Datlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Göğnüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Neredesin sen?

Neredesin sen?

Neredesin sen?