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Stanley neden termosları geri çağırıyor, hangi modelleri çağırdı?

Stanley neden termosları geri çağırıyor, hangi modelleri çağırdı?
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Dünyaca ünlü firma 38 kişinin kapağın açılması sırasında yaralanması üzerine zorunlu olarak yaklaşık 3 milyon termosu geri çağırdı. Peki, Stanley neden termosları geri çağırıyor?

Stanley markasının termoslarında meydana gelen ve kullanıcıların yaralanmasına neden olan ciddi bir güvenlik sorunu, şirketi dünya çapında milyonlarca ürünü geri çağırmaya zorladı. Stanley neden termosları geri çağırıyor?

38 YANIK VAKASI VE 91 ŞİKAYET

Şirket, arızalı olduğu belirlenen Stanley ve Trigger Action modelleriyle ilgili dünya çapında 91 şikayet aldığını, bunların 16'sının ABD'den geldiğini açıkladı. Şikayetlerde, termos kapaklarının kullanım sırasında yerinden çıktığı belirtilirken, yaşanan kazalar sonucunda 38 kişi yanık yarası aldı. Bu kişilerden 11'i tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), söz konusu termos modellerinin, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapakların gevşeyip çıkmasına neden olduğunu belirtti.

STANLEY NEDEN TERMOSLARI GERİ ÇAĞIRIYOR?

Dünyaca ünlü termos markası Stanley milyonlarca ürününü geri çağırma kararı alarak dünya genelinde büyük bir adım attı.

Şirketin bu kararı almasının temel nedeni, termos kapaklarında tespit edilen ciddi bir teknik sorun. Termos kapaklarının hatalı diş yapısı nedeniyle ısı ve basınç altında beklenmedik şekilde açılması sıcak içeceklerin kullanıcıların üzerine dökülmesine ve ciddi yanıklara sebep oldu.

STANLEY HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRDI?

Stanley'nin geri çağırdığı modeller arasında Stanley Switchback ve Stanley Trigger Action serilerine ait termoslar yer alıyor.

Belirtilen modellerin özellikle Haziran 2016 ile Aralık 2024 tarihleri arasında üretilen versiyonlarında, basınç altında kapakların gevşeyip yerinden çıkmasına neden olan bir tasarım hatası bulundu. Bu hatanın dünya genelindeki 2,6 milyon ürünü etkilediği açıklandı.

CPSC'DEN UYARI: KULLANMAYI BIRAKIN

CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakması ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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