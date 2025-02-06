Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yeni sezon haberleriyle izleyicilerin ilgisini yeniden üzerine çeken Squid Game dizisi, bu kez Netflix'in resmi duyurusuyla gündeme geldi. 3. sezonu büyük bir heyecanla beklenen Squid Game dizisinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezonun konusu ne olacak? İşte detaylar…

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Son sezonuyla büyük ses getiren Squid Game dizisi, yeni sezon bilgilerinin yayınlanması üzerine yoğun ilgi gördü. Netflix'in duyurusuyla merak konusu haline gelen Squid Game, 3. sezon tarihi olarak 27 Haziran 2025'i işaret etti.

Squid Game

SQUID GAME 3. SEZON KONUSU NE?

Dizinin final sezonu olması beklenen bu yeni bölümler, Seong Gi-hun'un ölümcül oyunların arkasındaki gizli organizasyona karşı vereceği mücadeleyi konu alacak. Netflix'in en popüler yapımlarından biri haline gelen Squid Game, yenilenen oyun formatları, yeni karakterler ve büyük sürprizlerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Squid Game 3. sezon