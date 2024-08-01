SQUID GAME 2. SEZON FRAGMANI İZLE Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game nerede yayınlanacak, konusu ne?

Squid Game 2. sezonda, dizinin yaratıcıları, Gi-hun'un oyunların arkasındaki karanlık gerçeklerle yüzleşmeye devam edeceği ve organizasyonun daha geniş boyutlarını araştıracağı bir hikaye sunmayı planlıyor. Ayrıca, yeni karakterler ve oyunlar da 2. sezonda yer alacak. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game nerede yayınlanacak, konusu ne?

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

26 Aralık 2024'te yayınlanacağının belirtildiği videoda üçüncü sezon duyurusu da yapılıyor.

SQUID GAME KONUSU NE?

"Squid Game" dizisi, hayatta kalma oyunlarının düzenlendiği bir yarışmayı konu alıyor. Bu yarışmada, maddi sıkıntı içindeki katılımcılar, büyük ödül kazanmak için çocuk oyunlarını ölümcül bir şekilde oynuyorlar. 1. sezonun sonunda, ana karakter Gi-hun'un oyunun arkasındaki organizasyonu keşfetmesi ve kendisinin de bu oyuna dahil olduğunu öğrenmesiyle büyük bir çığır açıldı.

SQUID GAME NEREDE YAYINLANACAK?

"Squid Game" dizisi, Netflix üzerinden yayınlanmaktadır ve 2. sezon da aynı platformda yayınlanacaktır.

SQUID GAME 2. SEZON FRAGMANI İZLE