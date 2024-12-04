Spotify Wrapped 2024 nereden bakılır? Spotify'ın her yıl sabırsızlıkla beklenen Wrapped özelliği, 2024 yılına özel yeniliklerle kullanıcılarla buluştu. Müzik tutkunlarına yıl boyunca dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve podcast'leri hatırlatan Wrapped, bu yıl daha fazla interaktif deneyimle karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Sezen Aksu'nun en çok dinlenen kadın sanatçı, "Manifesto" albümünün en çok dinlenen albüm ve "CISTAK" şarkısının en popüler şarkı olması dikkat çekiyor.

SPOTİFY WRAPPED 2024 NEREDEN BAKILIR?

Spotify Wrapped 2024'e erişmek oldukça kolay. Spotify uygulamasının ana sayfasında kullanıcılar, Wrapped içeriğine dair bir hatırlatma veya kart ile karşılaşabilir. Eğer bu seçenek görünmüyorsa, arama kısmına giderek "Wrapped" kelimesini yazabilirsiniz. Wrapped, hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonunda kullanılabilir. Ancak interaktif deneyimlerden tam anlamıyla faydalanmak için mobil uygulamayı tercih etmek öneriliyor.

Ayrıca Wrapped ile birlikte size özel oluşturulan "2024'ün En İyi Şarkılarınız" çalma listesine de erişebilirsiniz. Bu liste, yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkıları bir araya getirerek nostaljik bir müzik yolculuğu sunuyor.

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped özelliğine ulaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Mobil Uygulama:

Spotify uygulamasını açın.

Ana sayfada Wrapped kartını bulun ve üzerine dokunun.

Eğer kart görünmüyorsa, arama simgesine dokunarak "Wrapped" yazın.

Dinleme Listeleri:

Arama kısmında "Sizin İçin Yapılmış" etiketi bulunan "2024'ün En İyi Şarkılarınız" listesine göz atın. Bu liste, yılın en sevdiğiniz parçalarını sıralar.

İnteraktif Deneyimler:

Wrapped içeriği, sadece şarkı ve sanatçı istatistiklerini değil, aynı zamanda özel temalar, eğlenceli grafikler ve dinleme alışkanlıklarınıza göre kişiselleştirilmiş özetler içeriyor. Tüm bu deneyimlere mobil uygulama üzerinden erişebilirsiniz.

Spotify Wrapped 2024 ile geride bıraktığınız yılın müzik dolu anılarını keşfetmek ve yeni favoriler edinmek için uygulamayı hemen ziyaret edin.