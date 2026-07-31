SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı

Daha önce kullandığı multibankfx.com adresi SPK kararıyla erişime engellenen şirketin, farklı alan adları üzerinden Türkiye'deki kullanıcılara ulaşmayı sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. MultiBank dosyasının ikinci bölümünde şirketin bonus kampanyası mercek altına alındı.

Türkçe Reklamla Hesap Açma Çağrısı

Instagram'da 'Sponsorlu' etiketiyle gösterilen reklamlarda kullanıcılara yüzde 25 yatırım bonusu sunuluyor. Bonusun 40 bin dolara kadar çıkabileceği belirtilirken 'Kaydol' ve 'Şimdi işlem yapmaya başla' çağrıları kullanılıyor.

Reklamdan açılan Türkçe sayfada ise 'Yüzde 25 depozito bonusunuzu talep edin' ifadesiyle birlikte doğrudan canlı hesap açma seçeneği sunuluyor.

Bonusun Arkasında 80 Lot Şartı Var

MultiBank'ın resmî kampanya koşulları, reklamlarda öne çıkarılan bonusun doğrudan çekilebilir nakit olmadığını gösteriyor. Her 200 dolarlık bonusun nakde çevrilebilmesi için forex ve metal işlemlerinde 80 lotluk çift yönlü işlem yapılması gerekiyor. Dönüşüm talebi ayda yalnızca bir kez gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcının para çekmesi durumunda ise henüz nakde çevrilmeyen bonusun düşürülebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür şartların kullanıcıyı bonusu kaybetmemek için daha sık ve daha yüksek hacimli işlem yapmaya itebileceğini belirtiyor. Kaldıraçlı piyasalarda işlem hacminin büyümesi, kaybın da kısa sürede katlanması riskini beraberinde getiriyor.

Yabancı Lisans SPK Yetkisi Değil

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilerin kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden yapabileceğini açıkça belirtiyor.

MultiBank'ın farklı ülkelerde sahip olduğu lisanslar, Türkiye'de SPK tarafından verilmiş faaliyet izninin yerine geçmiyor. Hukukçulara göre asıl sorun bonus kampanyasının kendisinden önce, SPK yetkisi bulunmayan bir şirketin Türkiye'de Türkçe reklamlarla müşteri kazanması ve canlı hesap açmaya yönlendirmesi.

Reklam Zincirindeki Kişiler İçin Hapis Riski

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesi, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunanlar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor.

Görüşüne başvurulan bir sermaye piyasası hukuku uzmanı, tehlikenin yalnızca şirket merkezi veya yöneticilerle sınırlı olmadığını vurguladı. Uzman, Türkiye'ye yönelik reklamların hazırlanmasına, yayımlanmasına ve kullanıcıların hesap açmaya yönlendirilmesine bilerek katkı sağlayan çalışanlar ile tanıtımcıların da soruşturma dosyasına girebileceğine dikkat çekti.

Uzman, yalnızca bir şirkette çalışmanın tek başına cezai sorumluluk doğurmayacağını; ancak izinsiz faaliyetin bilerek kolaylaştırıldığına ilişkin somut delil bulunması hâlinde reklam, satış ve kullanıcı kazanımı süreçlerinde görev alan kişilerin de incelemeye dahil edilebileceğini belirtti. Nihai sorumluluk kişinin rolü ve deliller üzerinden savcılık ile mahkemeler tarafından belirleniyor.

Reklamda Bonus, Koşullarda Yüksek Hacim

MultiBank reklamlarında 'yüzde 25 bonus' ve '40 bin dolara kadar' ifadeleri öne çıkarılıyor. Kampanya koşullarında ise 200 dolarlık bonus için 80 lot işlem şartı, ayda bir kez dönüşüm sınırı ve para çekiminde kullanılmamış bonusun düşürülmesi gibi ayrıntılar yer alıyor.

Ortaya çıkan tablo, SPK yetkisi bulunmayan yabancı bir şirketin bonus kampanyası ve Türkçe sponsorlu reklamlarla Türkiye'de kullanıcı kazanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Yeni Adresler İçin Erişim Engeli Gündeme Gelebilir

Sermaye piyasası hukuku uzmanları, SPK yetkisi bulunmayan bir kuruluşun Türkiye'deki kullanıcılara Türkçe reklamlarla ulaşmayı ve canlı hesap açma çağrısı yapmayı sürdürmesi hâlinde, reklamlarda kullanılan yeni internet adreslerinin de Kurul incelemesine alınabileceğini belirtiyor. Mevzuat kapsamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi tedbirleri gündeme gelebiliyor.

Daha önce multibankfx.com adresi hakkında erişim engeli uygulanan MultiBank'ın benzer faaliyetleri farklı adresler üzerinden sürdürdüğüne ilişkin bulgular, bu adreslerin de yeni bir erişim engeli süreciyle karşılaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bununla birlikte yeni bir karar için SPK'nın tespiti ve yetkili mercilerin değerlendirmesi gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com