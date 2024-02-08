Dün gerçekleşen Gaziantep - Fenerbahçe maçı sonrası spiker Onur Yıldız'ın canlı yayında kameraya yakalandığı anlar çok konuşuldu. Onur Yıldız, konuyla ilgili olarak X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yaptı. Spiker Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Spiker Onur Yıldız canlı yayında fena yakalandı!

ONUR YILDIZ KİMDİR?

Beyaz TV ekranlarında 2011 yılında görmeye başladığımız Onur Yıldız 11 sene Beyaz TV ekranlarında sporseverler ile buluştu. Onur Yıldız, Beyaz TV öncelerinde ise Beyaz TV'nin Youtube kanalında spor hakkında videolar ekliyordu. Ertem Şener'in istifası üzerine Beyaz TV'de bir süre Derin futbol ile Beyaz futbol programında sunuculuk yaptı. Şimdi ise A spor ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.

CANLI YAYINDA NE YAŞANDI?

Ev sahibi Gaziantep FK takımının sahaya "Sen de sigarayı bırakabilirsin" yazılı pankartla çıkmasının ardından olayın yaşanması ise dalga konusu oldu. Mücadelenin oynandığı sırada canlı yayında sigara içtiği görülen A Spor'un spikeri Onur Yıldız'ın o anları kısa sürede gündem olurken binlerce de etkileşim aldı. Maçın bitmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, "Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurtdışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüsüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar" dedi.