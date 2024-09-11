Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, öğretmen adayları tarafından merakla bekleniyor. Mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyen adaylar, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden durumu takip edebilirler. 2024 öğretmen atama süreciyle ilgili olarak MEB, atama takvimi ve sonuçlar konusunda resmi duyurular yapılıyor. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sözlü sınav sonuçları açıklandığında sonuçlarını e-Devlet'in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

SÖZLÜ MÜLAKATTAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.