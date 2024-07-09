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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI 2024 | 20 bin öğretmen atamasındaki mülakat/sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen atayacağını duyurması üzerine başvurular ilkatama.meb.gov.tr sitesinden tamamlandı. Başvuruların ardından sözlü sınav (mülakatlar) başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları 20-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından 1 Temmuz 2024 tarihinde sözlü sınavlar başladı. Peki, sözlü sınav mülakatları sonuçlandı mı? Sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasındaki sözlü sınav sonuçları açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayınlandığında haber sitemize ekleyeceğiz.

Sözlü sınav sonuçlarından 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen Gündem Eğitim Haberler

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