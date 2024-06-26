Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü mülakatların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Adaylar, sözlü sınav tarihlerini araştırıyor. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı. Adayların sözlü sınava girecekleri sınav merkezleri ise 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edildi?. Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması için mülakatlar ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 yılı sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINDI?

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı.

2024 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ (LİNK)