Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Bir markette kasiyerlik yapan genç kızın çektiği kısa video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Doğallığıyla dikkat çeken görüntü, binlerce kullanıcıdan yorum aldı.

Bir markette kasiyer olarak çalışan genç kızın iş yerinde çekip sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşılan görüntünün altına çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcılar genç kızın duru güzelliğine vurgu yaptı. Videonun altına "Ne kadar duru bir güzelliği var", "Doğallık böyle bir şey", "Hiçbir şey yapmadan bu kadar dikkat çekmek" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
