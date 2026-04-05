Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

Güncelleme:
Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştığı iddia edilen ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan, "Testo Taylan" adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi. Danyıldız, cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda da bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Testo Taylan" lakabıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştığı iddia edilen ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan Danyıldız, tahliye edildi.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Danyıldız, cezaevinden çıkmasının ardından is sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bir çizgi film üzerine uyarlamış parodi versiyona ait kareyi paylaşan Danyıldız, "Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin." notunu düştü. 

MÜSTEHCEN İÇERİK BARINDIRDIĞI İDDİA EDİLDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Haberler.com
500

En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu