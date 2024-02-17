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SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?

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Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu. Sora hakkında birçok detay merak edildi. Peki, Sora nedir? Yapay zeka sora ne işe yarar? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?

Sora nedir, ne işe yarar? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte araştırma konusu oluyor. Yapay zeka modeli Sora, bizleri 1800'lü yıllarda altına hücum edenlerin Kaliforniya'sına götürdü. Böylece birçok kişi tarafında Sora'nın detayları araştırma konusu oldu. Peki, Sora nedir? Yapay zeka sora ne işe yarar? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?

SORA NEDİR?

Yapay zeka uygulaması Sora, Kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabilen Sora, profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldı. OpenAI, şiddet ve cinsel içeriklerin engellenmesi, ünlü benzerliği videoları gibi içeriklerin engelleneceğini de duyurdu. Teknolojinin bu tür komutları videoya dönüştürmeyeceği savunuldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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