Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti
İnternete düşen bir şiddet görüntüsü kısa sürede büyük ses getirdi. Sokak ortasında aracından sopayla inen bir şehir eşkıyası, tartıştığı şahsı eşi ve küçük çocuğunun yanında darp etti. O anlar telefonla saniye saniye kaydedildi.

  • Bir kişi, tartıştığı şahsa eşi ve küçük çocuğunun yanında sopayla saldırdı.
  • Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve internette paylaşıldı.
  • Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti ve saldırganın tespit edilmesi çağrıları yapıldı.

İnternette paylaşılan bir şiddet görüntüsü kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, sokak ortasında aracından elindeki sopayla inen bir kişinin tartıştığı şahsa eşi ve küçük çocuğunun yanında saldırdığı anlar yer aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki kişi arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA DARBETTİ

Saldırganın araçtan indikten sonra elindeki sopayla karşısındaki kişiye vurduğu, eşi ve küçük çocuğunun o anlarda büyük panik yaşadığı fark edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan kayıtlar, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ardından saldırganın tespit edilerek işlem yapılması çağrıları dile getirildi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCan Reno:

abi böyle arabası olan adama sarılır mı Arabaya bak cezaevı gıbı :)

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Adres verin

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Bu şahin doğan cinsi araçları içindeki ile beraber ezip geri dönüşüme bile atmayacaksın manukyanın ne kadar torunu varsa kuş grubu araçlara biniyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir ara eminönüne gittim adam dükkanda beyzbol sopası satıyordu mahsustan dalga geçmek için sordum beyzbol topu lazım varmı diye adam suratıma öyle baktı bazen araçlardada sopa görüyorum şimdi birinde sopa varsa diğerini eleştirmek haksızlık olur millet kovboylar gibi sopalanmış ruhsatsız sopa taşıyor barışsever bir millet değiliz birbirimize saldırmak için bahane arıyoruz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Bakın Türk genci olsa eşinin çocuğunun yanında asla adama vurmaz bunlar pkknin şehre gelen teröristleri

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

