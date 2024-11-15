Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir?

Songül Karlı'ya ne oldu ve Songül Karlı yayını mı terk etti soruları gündeme geliyor. Star TV'de yayınlanan "Songül ve Uğur ile Sana Değer" programında, üzücü bir olay yaşandı. Songül Karlı programda neden yok ve Songül Karlı'nın sağlık durumu nasıl olduğu gündemde. Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

SONGÜL KARLI NEDEN YOK?

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu kez sevenlerini korkuttu.

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

ARSLAN: DOKTOR KONTROLÜNDE

Program partneri Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Arslan "Songül burada değil. Arkadaşlar Songül'ü hastaneye götürdü. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şu an doktor kontrolünde." ifadelerini kullandı.