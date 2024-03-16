Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli?
Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Toroslar Belediye Başkan adayı olan Soner Çelik hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Soner Çelik'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SONER ÇELİK KİMDİR?
Soner Çelik, Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik mobilyacıdır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.