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Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Sığınak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Sığınak konusu, özeti ve Son Sığınak oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Sığınak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Sığınak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Sığınak filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Sığınak konusu nedir, Son Sığınak oyuncuları kimler ve Son Sığınak özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON SIĞINAKFİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'ın üstlendiği başrollerini Gerard Butler, Morena Baccarin ve David Denman'ın paylaştığı film "Son Sığınak" 23 Temmuz Salı akşamı Kanal D'de ekrana geliyor.

Son Sığınak, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman

Osman Demir
Osman Demir
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