Son kullanma tarihi geçmiş kutu kolalar yeniden satışa sunuldu iddiası
Güncelleme:
Türkiye'de son dönemde gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında ciddi artış yaşanırken, Samsun'dan gelen bir iddia büyük endişe yarattı. Bir işletmenin, kutu kolaların üzerindeki geçmiş son kullanma tarihlerini asetonla silerek yeniden satışa sunduğu iddia edildi. Bu iddia, gıda güvenliği konusunda büyük bir kaygı oluşturdu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

Türkiye genelinde gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında son haftalarda ciddi artış yaşanırken, Samsun'dan gelen bir iddia büyük endişe yarattı. Kentte bir işletmenin, kutu kolaların üzerindeki geçmiş son kullanma tarihlerini asetonla silerek yeniden satışa sunduğu öne sürüldü.

Türkiye'de art arda yaşanan gıda zehirlenmeleri toplumda büyük bir tedirginliğe yol açarken, Samsun'dan gelen bir iddia endişeleri daha da artırdı.

ASETON SADECE OJE ÇIKARMIYOR!

Kentte bir işletmenin,kutu kolaların üzerindeki tarihi asetonla silip yeniden satışa sunduğu ileri sürüldü. Bu skandal niteliğindeki iddia, gıda güvenliğinin ne kadar zayıf denetlendiği yönünde soru işaretleri doğurdu.

İddialara göre işletme, tarihi geçmiş içecekleri çöpe atmak yerine kutuların altındaki son kullanma tarihlerini asetonlatemizleyip raflara geri koydu. Görgü tanıklarının ifadeleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE ÇAĞRI

Son dönemde özellikle hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanmış yiyecekler ve tarihi geçmiş ürünler nedeniyle pek çok zehirlenme vakasının yaşandığı Türkiye'de bu skandal iddia, halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konuyla ilgili inceleme başlatması beklenirken, uzmanlar son kullanma tarihi silinmiş veya görünmeyen ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

Yetkililer, işletmelerin bu tür uygulamalarının hem ağır cezalara tabi olduğunu hem de toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini hatırlattı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
