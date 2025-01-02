Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afad ve Kandilli Rasathanesi 2 Ocak Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor.

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Fotoğraf, Türkiye'de tatilcilerin akın ettiği bölgede çekildi
img

Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
img

Arda Turan'ı isteyen takım ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 3 Ocak İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu 3 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte? 2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak akşam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri! Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.