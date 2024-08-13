SON DAKİKA: YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler, önümüzdeki eğitim- öğretim döneminde hangi üniversite ve bölümde eğitim alacaklarını öğrenecekler.
13 Ağustos Salı günü üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. 25 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin ardından, adaylar sonuçları heyecanla araştırıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklandı.
SON DAKİKA YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.