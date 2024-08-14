SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü salgını artıyor mu? MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Son dönemde, maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) salgınlarına dair endişeler artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve çeşitli sağlık kurumları, bu virüsün yayılımını endişeyle izliyor. Maymun çiçeği virüsü salgınının güncel durumu kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü salgını artıyor mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği Virüsü (Monkeypox), bir tür zoonotik virüstür, yani hayvanlardan insanlara geçebilen bir virüs türüdür. İlk olarak 1958'de maymunlarda keşfedilen virüs, 1970'lerde insanlar arasında da tanımlanmıştır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ SALGINI ARTIYOR MU?

Maymun çiçeği virüsü, Afrika kıtasında hızla yayılmaya devam ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, "Kurumlarımızı, kolektif irademizi ve kaynaklarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçirmek amacıyla bu halk sağlığı acil durumunu ilan ediyoruz" dedi. Kaseya, Afrika'nın 10 milyon dozdan fazla aşıya ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda sadece 200 bin doz aşının mevcut olduğunu belirterek, "2024 yılı itibarıyla Afrika'da 10 milyondan fazla doz aşıyı temin etmek için net bir planımız var" şeklinde konuştu.

Africa CDC, bu yıl kıtada 15 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 461 ölüm raporlandığını açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artışa işaret ediyor. Afrika'da şu ana kadar toplam 18 ülkede maymun çiçeği vakaları bildirilmiş durumda.