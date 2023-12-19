Marmaray Suadiye seferleri durduruldu mu ve Marmaray seferleri neden durdurulduğu merak ediliyor. Son dakika Marmaray haberleri ve Marmaray intihar olayı nedir gündeme geliyor. Marmaray'da intihar olayı merak edilirken Erenköy-Maltepe hattı açıldı mı sorusu sorgulanıyor. Peki, Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Marmaray seferleri durduruldu mu ve Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak sorularına yanıt aranıyor. Marmaray'da yaşanan intihar olayı gündeme gelirken Marmaray Suadiye'de intihar eden kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Marmaray X hesabından yapılan paylaşıma göre, tren seferleri çift yönlü işletilmeye başlamıştır. Bunanla birlikte, yaşanan üzücü olay sebebiyle Erenköy-Maltepe arası seferler normale dönmüştür.

MARMARAY SUADİYE DURAĞI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle seferler gecikmeli olarak devem ediyordu. Ancak son bilgiye göre, seferler çift yönlü devam ederek normale dönmüştür.