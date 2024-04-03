Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi?

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.9 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerde de hissedildi.