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SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu! Samandağ depremi kaç şiddetinde?

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HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu! Samandağ depremi kaç şiddetinde? AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti ve diğer detayları hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Bu gelişme, bölge halkı arasında hafif bir panik yarattı.

Afad ve Kandilli Rasathanesi vatandaşlar tarafından sıkça takip ediliyor. Yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda panik hali oluşturuyor. Deprem mi oldu? HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu! Samandağ depremi kaç şiddetinde? İşte ayrıntılar...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de belirli dönemlerde korkutucu depremler yaşandı. Geçirdiğimiz büyük depremlerde verdiğimiz sayısız can ile deprem felaketi Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Her sarsıntıda yürekler hoplarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakından takip ediliyor. Son haber ise Hatay'ın Samandağ ilçesinden geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6 Şubat depreminden büyük oranda etkilenen Hatay'dan bir depremi daha bildirdi. Verilere göre, Hatay'da saat 10:37'de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu! Samandağ depremi kaç şiddetinde?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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