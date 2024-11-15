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SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu?

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Son dakika haberine göre, Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin ne zaman ve nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremin saat ve yer bilgileri netleşiyor. Peki, Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? İşte detaylar!

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkeziyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Deprem, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi çevresinde hissedildi. Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, deprem sonrası çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtığı bildirildi. Peki, Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu?

MALATYA DEPREMİ SAAT KAÇTA, NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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