SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkeziyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Deprem, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi çevresinde hissedildi. Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, deprem sonrası çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtığı bildirildi. Peki, Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MALATYA DEPREMİ SAAT KAÇTA, NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.