SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?

ABD Başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre 277 delegeye ulaşan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, zaferini ilan etti. ABD Başkanlık seçimini kimin kazandığı merak ediliyor. Dün yapılan seçimlerde ABD halkı, 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Peki, ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? Detaylar haberimizde...

ABD BAŞKANI KİM OLDU?

Oy verme işlemi, ABD'nin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'de başladı ve seçmenler, Cumhuriyetçi Parti adayı ve eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında bir seçim yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.