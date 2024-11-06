Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?

SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika haberine göre, ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları merak konusu. Seçimlerde Donald Trump'ın kazanıp kazanmadığı henüz netlik kazanmış değil. Detaylar geliyor...

ABD Başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre 277 delegeye ulaşan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, zaferini ilan etti. ABD Başkanlık seçimini kimin kazandığı merak ediliyor. Dün yapılan seçimlerde ABD halkı, 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Peki, ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? Detaylar haberimizde...

ABD BAŞKANI KİM OLDU?

Oy verme işlemi, ABD'nin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'de başladı ve seçmenler, Cumhuriyetçi Parti adayı ve eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında bir seçim yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.